Iraq, ore di tensione: oltre 30 morti negli scontri tra manifestanti pro al-Sadr e forze dell'ordine

globalist

30 Agosto 2022 - 09.33

Continua la tensione a Baghdad, dopo l’irruzione dei manifestanti pro al-Sadr all’interno dei palazzi governativi. Dopo l’istituzione del coprifuoco da parte dell’esercito, sono almeno 30 le persone morte negli scontri scoppiati nella Zona Verde di Baghdad tra manifestanti del leader sciita Moqtada al Sadr, forze dell’ordine e miliziani filoiraniani. Centinaia di persone hanno preso d’assalto il palazzo del governo all’interno della Green Zone di Baghdad dove manifestavano in favore dial Sadr.

L’Iraq è sempre più dilaniato dalla contesa inter-sciita tra il leader Moqtada al Sadr, vincitore alle ultime elezioni, e i partiti armati filo-iraniani, sconfitti alle urne ma da anni parte del sistema egemonico iracheno. E mentre l’Iran ha sospeso i voli di linea per l’Iraq e gli Stati Uniti descrivono la situazione “preoccupante”, il bilancio provvisorio delle violenze sale col passare delle ore. Alcune fonti accusano membri delle milizie jihadiste sciite filo-iraniane, ostili proprio ai sadristi, che hanno strappato e dato alle fiamme i simboli dell’influenza iraniana in Iraq.

Altre fonti puntano invece il dito contro le forze di sicurezza governative, intervenute con gas lacrimogeni e “proiettili sparati ad altezza uomo” per disperdere la folla di seguaci di Sadr nella super-fortificata Zona Verde, dove sorgono le sedi istituzionali, le ambasciate, gli uffici dell’Onu e di altre organizzazioni straniere.

La spirale di violenza si era innescata a metà giornata quando i sadristi si sono mobilitati in massa nella Zona Verde dopo che il loro leader aveva annunciato di ritirarsi dalla vita politica. Centinaia di suoi seguaci hanno così preso d’assalto il Palazzo della Repubblica, sede del governo, dopo che nelle settimane scorse avevano occupato i locali del parlamento e, nei giorni scorsi, avevano minacciato di fare altrettanto con la sede del Consiglio superiore della magistratura.

Sadr, che vanta discendenze dirette dal profeta Maometto, è rampollo ormai maturo di una delle casate sciite più influenti di tutto il Medio Oriente, con ramificazioni dall’Iran al Libano. Bollato a lungo come leader populista e radicale, l’ex capo delle milizie anti-americane nell’Iraq post-Saddam ha nel corso degli anni preso sempre più le distanze dal vicino Iran e rafforzato la base di consenso: traducendo la popolarità in una serie di successi elettorali, fino alla vittoria, netta, registrata alle consultazioni di ottobre scorso (73 seggi sui 329 totali).

In un Medio Oriente in cui i governi non vengono quasi mai guidati da chi vince le elezioni bensì da oligarchie capaci di dividersi la torta del potere attraverso la formula dell’unità nazionale, Sadr ha per mesi insistito, invano, nel voler ricoprire un ruolo di spicco sia nella scelta del premier (uno sciita) sia nella nomina del capo di Stato (un curdo), cariche entrambe vacanti.

Dentro e fuori l’Iraq, dominato dalla spartizione di influenza iraniana e statunitense, nessuno ha sostenuto la formula di Sadr, che ha fatto più volte ricorso alla sua arma migliore: la mobilitazione dei suoi seguaci con l’occupazione fisica dei luoghi del potere istituzionale. Di fronte all’ennesimo stallo, Sadr ha prima ritirato tutti i suoi deputati e ha poi chiesto lo scioglimento del parlamento, mosse rivelatesi inefficaci. Ha così invitato, sabato scorso, tutti i leader politici, lui compreso, a ritirarsi da ogni carica politica. Fino all’annuncio di ritirarsi dalla vita politica, quando gli eventi sono precipitati.

Le sirene antiaeree hanno risuonato nell’ambasciata degli Stati Uniti nella Zona verde, secondo quanto riporta il media locale Shafaq News.

Usate anche armi pesanti: razzi Katyuscia e missili Grad

Mortai, lanciarazzi, razzi Katyuscia e missili Grad sono le armi pesanti usate dai miliziani negli scontri in corso da ieri dentro e attorno alla Zona Verde di Baghdad e in altri quartieri della capitale irachena. Lo riferiscono le tv irachene e panarabe, che mostrano immagini di combattenti a bordo di camionette e auto 4×4 su cui sono montati mitragliatori di grosso calibro.

Stamani 4 colpi di mortaio caduti nei pressi della Zona Verde hanno causato danni ingenti ad alcuni edifici, mentre non è chiaro se abbiano causato vittime. Nella notte, sedi dei partiti armati sciiti filo-iraniani sono stati presi di mira con lanciarazzi e Katyuscia dai loro rivali, seguaci del leader Moqtada Sadr, secondo le fonti di stampa.