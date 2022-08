Ursula von der Leyen: "Difendere la pace oggi significa stare con il popolo ucraino"

globalist

27 Agosto 2022 - 19.55

Putin odia l’Unione Europea e infatti sta facendo tutto per favorire le forze euro-scettiche e condizionare i governi in direzione filo-russa.

“Se la Russia smette di combattere non ci sarà più la guerra in Ucraina, ma se l’Ucraina smette di combattere non ci sarà più l’Ucraina. Difendere la pace oggi significa stare con il popolo ucraino».

Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo a Taize’ in Francia, dopo aver ricordato che «sino ad oggi l’Europa è stato il progetto di pace di maggior successo nella storia dell’umanità».

«Gli ucraini stanno lottando per la loro democrazia, per la loro autodeterminazione per il rispetto della dignità umana – ha affermato von der Leyen -. Gli ucraini stanno lottando per la loro sopravvivenza, ma anche per i nostri valori europei. Sono fiduciosa che in Ucraina il male non avrà l’ultima parola».