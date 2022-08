Breivik fa causa al governo norvegese: "Voglio uscire dall'isolamento"

globalist

26 Agosto 2022 - 12.07

Vi ricordate di Anders Breivik? Il neonazista e suprematista norvegese, che nel2011 ha ucciso 77 persone nella strage di Utoya, ha fatto nuovamente causa al governo di Oslo perché gli venga consentito di uscire dall’isolamento.

L’uomo, 43 anni, è confinato in isolamento dal 2012, e a gennaio il Tribunale ha respinto una richiesta di scarcerazione sostenendo che Breivik, che è stato condannato a una pena di 21 anni di carcere, è ancora pericoloso. All’inizio di quest’anno Breivik è stato spostato da una prigione all’altra, ma non ci sono stati progressi in termini di contatto umano, ha detto l’avvocato all’agenzia di stampa norvegese Ntb.