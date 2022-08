Ucraina, Di Maio è arrivato a Kiev: "L'Italia è tra i paesi che ha aiutato di più"

globalist

25 Agosto 2022 - 12.11

Luigi Di Maio è atterrato a Kiev, in un viaggio diplomatico che lo porterà a incontrare le più alte cariche dell’esecutivo ucraino. Il titolare della Farnesina, accolto in stazione dall’ambasciatore d’Italia in Ucraina Pier Francesco Zazo, incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky e l’omologo ucraino Dmytro Kuleba.

Il capo della Farnesina si recherà a Irpin, la città della regione di Bucha, a nord della capitale ucraina, occupata all’inizio dell’invasione russa e poi liberata. Successivamente, è in programma l’incontro con Zelensky e, nel pomeriggio, quello con Kuleba, che secondo quanto si apprende dovrebbe essere seguito da una conferenza stampa congiunta.

“Continueremo a dare la massima vicinanza al popolo e al governo ucraini. Lo faremo con le visite, ma dobbiamo farlo anche con i fatti: siamo stati tra i Paesi che hanno dato più aiuti alla resistenza ucraina, ma dobbiamo fare ancora di più”

A proposito poi del riconoscimento all’Ucraina dello status di Paese candidato all’Ue, Di Maio ha parlato di “passo fondamentale di vicinanza e di incoraggiamento”, sottolineando che la visita a Kiev del premier Mario Draghi lo scorso giugno è stata “determinante” in questo senso.