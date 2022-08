Ucraina, mezzi militari russi nella centrale di Zaporizhzhia: il video dell'occupazione

globalist

19 Agosto 2022 - 12.10

Mezzi militari russi parcheggiati all’interno della sala turbine della centrale di Zaporizhzhia, connessa a uno dei reattori. E’ questo il contenuto di un video che circola da qualche ora sui social, mentre la centrale nucleare più grande d’Europa è occupata dalle truppe di Mosca e al centro dell’attenzione internazionale per il timore di catastrofici incidenti.

I timori di Kiev: “I russi vogliono spegnere la centrale”

Energoatom, la società ucraina per l’energia nucleare, ha affermato questa mattina che le truppe russe intendono scollegare la centrale nucleare di Zaporizhzhia dalla rete elettrica ucraina. Lo riporta Sky News. In un comunicato, Energoatom ha affermato di ritenere che la Russia si stia preparando a condurre una “provocazione su larga scala” nel sito. L’impianto è sotto il controllo russo ma è gestito da operatori ucraini. Mosca ieri ha detto ai lavoratori di Zaporizhzhia di non presentarsi oggi al lavoro.

