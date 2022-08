La Cina invia militari in Russia: "Esercitazioni congiunte con India, Bielorussia e Tagikistan"

globalist

17 Agosto 2022 - 14.17

La Cina ha inviato i propri soldati in Russia, per partecipare a delle esercitazioni militari congiunte che coinvolgeranno anche militari di altri Paesi tra cui India, Bielorussia e Tagikistan. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Pechino, precisando in una nota che la partecipazione cinese alle manovre militari “non è collegata all’attuale situazione regionale e internazionale”.

Le esercitazioni, si legge nella nota, si svolgeranno nell’ambito di un accordo di cooperazione bilaterale. Anche negli ultimi anni si sono svolte esercitazioni congiunte a guida russa che hanno visto la presenza dei soldati cinesi.

“L’obiettivo è approfondire la cooperazione pratica ed amichevole con gli eserciti dei Paesi partecipanti, migliorare il livello di collaborazione strategica e rafforzare la capacità di rispondere a varie minacce alla sicurezza”, ha dichiarato il ministero della Difesa di Pechino.