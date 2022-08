Parigi, uomo armato di coltello ucciso dalla polizia: era una persona senza fissa dimora

globalist

10 Agosto 2022 - 10.50

Gli agenti di Polizia francese dell’aeroporto Charles De Gaulle a Roissy hanno neutralizzato un uomo armato di coltello e dal comportamento aggressivo. A renderlo noto è Bfmtv, citando una fonte dell’inchiesta legata al caso. Le forze dell’ordine hanno chiesto invano a più riprese all’uomo, una persona senza fissa dimora, di gettare via il coltello. L’individuo si sarebbe quindi diretto verso i poliziotti per aggredirli e gli agenti hanno aperto il fuoco, ferendo l’uomo all’addome.

Il fatto è avvenuto questa mattina intorno alle 8.20 al terminal 2F del principale scalo parigino.

«Un uomo senza fissa dimora stava importunando agenti di sicurezza e la polizia di frontiera è stata chiamata ad intervenire» riferisce una fonte in aeroporto. L’uomo si era dapprima allontanato per poi tornare armato di coltello. A quel punto un agente ha usato la sua arma per fermarlo».