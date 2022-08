Ucraina, Schroeder parla dell'incontro con Putin: "La buona notizia è che vuole negoziare"

globalist

3 Agosto 2022

Gerhard Schroeder è stato per mesi al centro delle polemiche per i suoi stretti rapporti con la Russia di Putin e con Gazprom. L’ex cancelliere tedesco, in un’intervista a Stern, ha parlato del suo ultimo incontro col presidente russo e ha rivelato alcuni dettagli sul possibile futuro prossimo del conflitto in Ucraina.

“La buona notizia è che il Cremlino vuole una soluzione negoziale. Un primo successo è stato l’accordo sul grano, forse questo può lentamente espandersi in un cessate il fuoco”, ha aggiunto l’ex leader socialdemocratico secondo il quale soluzioni a problemi cruciali come la Crimea potrebbero essere trovati in un secondo momento.

“Forse non in 99 anni, come Hong Kong, ma nella prossima generazione”, ha spiegato affermando che un’alternativa alla partecipazione dell’Ucraina alla Nato potrebbe essere una neutralità armata, come l’Austria.

Schroeder, criticato ed attaccato in questi mesi per la sua vicinanza a Putin, ha anche proposte per la regione del Donbass, riconoscendo che questa è una situazione più complicata.

“Si dovrà trovare una soluzione basata sul modello cantonale svizzero”, ha detto avvisando che bisogna vedere se Putin accetterà di ritornare alla “linea di contatto” precedente alla guerra in un eventuale accordo per il cessate il fuoco.