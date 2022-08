Ucraina, la Russia accusa gli Usa di coinvolgimento diretto nella guerra: è la prima volta

globalist

La Russia ha accusato per la prima volta gli Usa di coinvolgimento diretto in azioni militari in Ucraina. Lo riporta la Bbc citando il generale Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa di Mosca, e precisando che finora il Cremlino aveva imputato a Washington solo di combattere “una guerra per procura”.

Konashenkov ha rinfacciato all’amministrazione Biden di aver approvato bersagli presi di mira dalle forze ucraine con missili Himars di fabbricazione Usa. Konashenkov ha evocato registrazioni intercettate che provano come gli Usa siano “direttamente responsabili” di attacchi compiuti nel Donbas, con uccisione “di civili”.