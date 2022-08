Tensione nel Kosovo: la Ue invita le autorità di Belgrado e Pristina per un confronto

globalist

1 Agosto 2022 - 18.30

Preroll

L’Ue ha invitato le autorità serbe e quelle kosovare a Bruxelles per confrontarsi e risolvere i contrasti nati per le decisioni sulle targhe degli autoveicoli. Lo ha detto il portavoce della Commissione Europea per gli Affari Esteri, Peter Stano, senza dare una tempistica precisa. «Le parti coinvolte devono rimanere calme – ha affermato Stano – il solo modo per risolvere queste questioni è il dialogo e il negoziato.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’Ue resta in contatto con la Serbia e con il Kosovo. Dopo che il Kosovo ha accettato di rinviare le misure su richiesta di Josep Borrell e degli Usa, l’Ue ha invitato entrambe le parti a venire a Bruxelles per discutere queste questioni. Tutte le questioni tra Serbia e Kosovo devono essere affrontate all’interno del dialogo facilitato dall’Ue», ha concluso.