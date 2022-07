La Turchia chiama Finlandia e Svezia: "Non avete ancora mantenuto le promesse..."

globalist

27 Luglio 2022

La Turchia non ha ancora visto i passi necessari per l’adesione di Svezi e Finlandia alla Nato. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu.

“Questi due paesi devono mantenere le loro promesse e gli articoli contenuti nel memorandum d’intesa. Finora, non abbiamo visto alcun passo”, ha detto Cavusoglu durante un’intervista alla televisione turca TV100, sottolineando che Ankara ha un diritto di veto. Il dossier, ha detto il capo della diplomazia turca, è attualmente al ministero degli Esteri. “Se saranno adempiuti gli obblighi, sarà inviato al Presidente e lui lo invierà al Parlamento. Certo deciderà il Parlamento, ma non può essere inviato in questo momento”.

Dopo l’avvio della guerra russa in Ucraina, Sveiza e Finlandia hanno deciso di chiedere l’adesione alla Nato. La Turchia si è inizialmente opposta. Ad un vertice di giugno il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha fatto cadere il proprio veto contro la promessa di estradizione di 73 “terroristi” dalla Svezia e una decina dalla Finlandia. Secondo Cavusoglu, “la propaganda terroristica continua in Svezia e Finandia”.