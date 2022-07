Yemen: quattro bambini muoiono per l'esplosione di una mina anti-uomo

globalist

22 Luglio 2022 - 23.58

Una guerra assurda, dimenticata. Un popolo senza speranza e senza futuro e l’industria della armi che si arricchisce.

Quattro bambini sono rimasti uccisi giovedì ad Al-Hudayda, città dello Yemen occidentale controllata dai ribelli Huthi, dopo che uno di loro ha calpestato una mina, hanno riferito una fonte medica e il padre di due vittime.

Un gruppo di sette bambini stava camminando in un campo vicino all’aeroporto della città sul Mar Rosso, un’area dove le mine rappresentano una minaccia costante per i civili, quando uno dei minori ha messo un piede sull’ordigno. Tre di loro sono stati uccisi nell’esplosione mentre la quarta vittima è morta in ospedale. Tutti e quattro bambini deceduti avevano un’età compresa tra i 10 e i 15 anni.

«I bambini sono usciti la mattina mentre dormivamo» e «i sopravvissuti sono venuti ad avvisarci dell’incidente», ha raccontato Yahya Abdullah, il padre di due vittime.

«Sono andato e ho trovato uno dei miei due figli ferito ma vivo, mentre suo fratello era morto», ha detto. Abdullah ha quindi soccorso il figlio ancora in vita: «Gli ho coperto lo stomaco» perché «era stato colpito da una scheggia e l’ho portato in ospedale, ma è morto in sala operatoria». L

Liz Throssell, portavoce dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), il mese scorso ha affermato che «i bambini sono particolarmente a rischio» a causa di mine antiuomo, esplosivi improvvisati o ordigni inesplosi, nonostante la tenuta del cessate il fuoco entrato in vigore da aprile nel conflitto yemenita in corso dal 2015 tra i ribelli Huthi e il governo sostenuto da una coalizione militare a guida saudita.