Putin fa il macho guerrafondaio: "In Ucraina non abbiamo ancora iniziato a fare sul serio"

7 Luglio 2022 - 19.32

Un macho guerrafondaio: «L’Occidente non riuscirà a seminare discordia e confusione in Russia». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con la leadership della Duma, secondo quanto riporta la Tass.

«Dicono di volerci sconfiggere sul campo di battaglia, che ci provino. Abbiamo già sentito molto volte che l’Occidente vuole combatterci fino all’ultimo ucraino».

Ha continuato il presidente russo Vladimir Putin durante un intervento di fronte ai leader dei gruppi alla Duma.

«Non abbiamo ancora iniziato a fare sul serio» in Ucraina, «ma al tempo stesso non rifiutiamo di tenere colloqui di pace. Tuttavia, coloro che si rifiutano dovrebbero sapere che più avanti andiamo, più difficile sarà per loro negoziare con noi».