Mariupol, il sindaco spodestato: "Molte persone stanno morendo per la mancanza di medicine"

4 Luglio 2022 - 19.01

Guerra in Ucraina e crimini di guerra. «I residenti di Mariupol stanno morendo a causa della mancanza di medicine. La città ha una carenza di medicinali per malati di cancro, persone con diabete, tubercolosi e problemi alla tiroide». Lo ha dichiarato il sindaco Vadym Boychenko, sottolineando che molte persone nella zona sono a rischio e non vedono l’ora che gli occupanti consegnino i medicinali.

Il sindaco di Mariupol ha ricordato che «per più di 2 mesi gli invasori russi e i loro aiutanti – le autoproclamate autorità della città – hanno bloccato il normale accesso dei residenti all’acqua potabile, a una quantità sufficiente di cibo e alle medicine. Ieri ad un atleta sano – 2 metri di altezza e 120 kg di peso – sono state amputate due gambe, perché lo stress dovuto alle operazioni militari gli ha procurato una crisi da mancanza di insulina. E a causa della mancanza dei farmaci necessari e di un adeguato supporto medico in città, è diventato una persona disabile. E questo non è un caso isolato. Invece di un trattamento di alta qualità con farmaci, vengono amputati gli arti. `Soluzioni rapide´, che mutilano e uccidono la gente di Mariupol».