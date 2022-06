Curdi, la deputata svedese Kakabaveh: "Traditi dalla Nato e dal nostro governo, Erdogan è un dittatore"

globalist

29 Giugno 2022 - 14.36

La deputata curdo-svedese Amineh Kakabaveh ha criticato aspramente il governo di Stoccolma per i negoziati che hanno portato all’apertura di Erdogan all’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato.

L’ok della Turchia è arrivato dopo un accordo che include l’estradizione di esponenti del Pkk e l’abolizione dell’embargo sulle armi.

“Questo è un tradimento del governo svedese, dei Paesi della Nato e di Stoltenberg che ingannano un intero gruppo che ha liberato sé stesso e il mondo intero da Daesh. Soprattutto quando si tratta della lotta delle donne, che la Svezia afferma di sostenere. Migliaia di donne si sono sacrificate per liberare il mondo da Daesh” dice Kakabaveh, riferendosi al gruppo terroristico Is.

“Stoltenberg stesso si sente al caldo e al sicuro. Non sa come noi siamo riusciti a fuggire dalle nostre vite, dalla prigionia e dalle esecuzioni”.

Kakabaveh ha lavorato per un accordo con il governo in base al quale la Svezia sosteneva la milizia curda Ypg, che combatte il gruppo terroristico Is in Siria, e ad approfondire la cooperazione con il suo ramo politico, il partito PYD. Ma secondo l’accordo Nato, Svezia e Finlandia non forniranno sostegno all’YPG o al PYD. Quest’ultimo, secondo la Turchia, una copertura per il Pkk.

“Gli Stati Uniti sostengono questi movimenti e molti altri Paesi fanno lo stesso. Se la Svezia non ha il coraggio di dirlo direttamente, può dare il sostegno agli Stati Uniti” ha proseguito la deputata.

“Si abbandona quanto conquistato, a causa di un dittatore e ci si allea con un altro dittatore“, ha detto, riferendosi al presidente Erdogan e al presidente russo Putin. Gli accordi devono essere negoziati, ma perché a spese dei curdi? Perché usare i curdi come distintivo?”

Amineh Kakabaveh minaccia di chiedere la sfiducia al Ministro degli Esteri Ann Linde, alla quale chiede una spiegazione. “Spero che altri partiti politici chiamino Ann Linde alla commissione Affari esteri, per chiedere la sfiducia nei suoi confronti”.