Summit G7, i leader sfottono Putin e il suo abbigliamento: "Andiamo a fare equitazione a torso nudo"

27 Giugno 2022 - 15.52

Non è mancato qualche momento di leggerezza al tavolo dei sette grandi riuniti a Schloss Elmau per discutere della guerra e di temi globali. Battute sull’abbigliamento, sulle foto e sul machismo di Vladimir Putin al tavolo del G7. “Teniamo la giacca? La togliamo?” ha chiesto il premier britannico Boris Johnson al momento di sedersi con i colleghi riuniti fino a martedì per il vertice sotto presidenza tedesca.

A Johnson ha risposto il premier canadese, Justin Trudeau, suggerendo di attendere la foto di famiglia – poi scattata dai leader in giacca, ma senza cravatta – per assumere un tono più informale. “Dobbiamo far vedere che siamo più forti di Putin”, ha rilanciato allora il premier britannico.

“E allora avremo diritto ad una dimostrazione di equitazione a torso nudo”, ha replicato Trudeau, con chiaro riferimento alle foto che ritraevano il presidente russo a cavallo nel 2009. “Niente di meglio dell’equitazione” è intervenuta la presidente della Commissione Europea, senza fare riferimento al discorso dell’abbigliamento.