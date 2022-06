Russia, il Cremlino ce la fa anche questa volta: "Nessun default, abbiamo saldato le obbligazioni"

globalist

27 Giugno 2022 - 12.37

La Russia non è in default, per quanto riguarda il suo debito estero. Nonostante le notizie uscite nelle ultime ore, Il Cremlino ha respinto con decisione le affermazioni secondo cui la Russia è andata in default per la prima volta da oltre un secolo.

In una telefonata con i giornalisti, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che la Russia ha effettuato i pagamenti delle obbligazioni in scadenza a maggio e che il fatto che siano stati bloccati da Euroclear a causa delle sanzioni occidentali contro il Paese “non è un nostro problema”.