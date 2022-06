Ucraina, Zelensky cambia gli ambasciatori in Georgia, Iran, Libano, Portogallo e Slovacchia

globalist

25 Giugno 2022 - 17.02

Volodymyr Zelensky ha fatto piazza pulita di alcuni ambasciatori ucraini, rispettivamente quelli in Georgia, Iran, Libano, Portogallo e Slovacchia. Lo indicano decreti pubblicati sul suo sito ufficiale.

Sono stati ‘silurati’ gli ambasciatori Sergey Burdilyak in Iran, Ihor Dolhov in Georgia, Yurii Mushka in Slovacchia, Inna Ohnivets in Portogallo e Ihor Ostash in Libano, con decreti presidenziali emessi ieri. I decreti non specificavano né il motivo per cui i cinque ambasciatori sono stati destituiti né i loro sostituti.