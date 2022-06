Ucraina, il Cremlino alza un muro: "Impossibile parlare con gli Usa su questioni irritanti"

globalist

24 Giugno 2022 - 11.07

Preroll

Sull’asse Mosca – Washington, si registra un’altra frenata nell’ottica delle diplomazia. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha infatti alzato un muro nei confronti del dialogo con gli Usa.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Mosca non ritiene possibile avere consultazioni con Washington su questioni bilaterali “irritanti”. “La parte russa considera oggettivamente impossibile tenere le consultazioni di esperti russi e statunitensi pianificate nel prossimo futuro su temi bilaterali irritanti, soprattutto tenendo conto del fatto che Washington in pratica non fa che moltiplicare l’irritazione”, ha detto Zakharova.