Aborto, Obama attacca la Corte Suprema: "Attaccate le libertà  fondamentali di milioni di americani"

24 Giugno 2022 - 18.19

Una decisione politica presa da una Corte Suprema fatta di reazionari scelti da Trump che nel nome dell’oscurantismo sono arrivati a mettere in discussione i diritti di milioni di americani. Barack Obama attacca la Corte Suprema sull’aborto, accusandola di aver “attaccato le libertà fondamentali di milioni di americani” con la sua decisione.

Pelosi: decisione crudele e scandalosa

Una decisione “crudele” e “scandalosa”. Questa la definizione da parte della Speaker della Camera negli Usa, la democratica Nancy Pelosi, che critica la decisione della Corte Suprema sull’aborto. Alle elezioni di novembre, aggiunge, ci sono in gioco i diritti delle donne.

Michelle Obama: ho il cuore spezzato, orribile sentenza sull’aborto

«Ho il cuore spezzato per la gente di questo Paese che ha appena perso il diritto fondamentale a prendere decisioni informate sul proprio corpo».

Lo scrive in una nota Michelle Obama, ex first lady degli Stati Uniti, commentando la sentenza della Corte suprema sull’aborto. «Questa decisione orribile – accusa la moglie di Barack Obama – avrà conseguenze devastanti e deve essere una sveglia, specie per i giovani…So che non è questo il futuro scelto per la vostra generazione, ma se cedete adesso, erediterete un Paese che non assomiglia a voi e a nessuno dei valori in cui credete»