Ucraina, dagli Usa arrivano i lanciarazzi Himars: "L'estate sarà calda per gli occupanti russi"

23 Giugno 2022 - 17.33

Il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, ha annunciato l’arrivo nel Paese dei lanciarazzi americani Himars. “Sono arrivati in Ucraina”, ha scritto su Twitter. “Grazie al mio collega e amico segretario alla Difesa Usa, Lloyd J. Austin III per questi potenti strumenti! L’estate sarà calda per gli occupanti russi e per alcuni di loro anche l’ultima!”,

Il termine Himars è l’acronimo di High `Mobility Artillery Rocket System´, ovvero un sistema lanciarazzi d’artiglieria a elevata mobilità. La gittata è sensibilmente superiore a quella degli obici M177 da 155 millimetri, l’arma più potente finora consegnata a Kiev.