Guerra in Ucraina, il Pentagono è pronto a inviare altri quattro lanciarazzi

18 Giugno 2022 - 19.44

Guerra in Ucraina, non si vede la fine. Il Pentagono è pronto a inviare in Ucraina altri quattro lanciarazzi, raddoppiando così la fornitura degli Himars (High Mobility Artillery Rocket Systems) necessari a Kiev nella guerra di artiglieria contro Mosca in corso nell’est del Paese. Lo hanno detto al sito Politico due funzionari del dipartimento della Difesa Usa, precisando che l’iniziativa deve ancora ottenere il via libera dalla Casa Bianca.

Come ricorda Politico, Washington sta già inviando quattro Himars, insieme a munizioni di precisione in grado di colpire bersagli a 77 chilometri di distanza. Da parte sua, il Regno Unito sta inviando tre unità di un’arma simile, l’M270 Multiple Launch Rocket System di fabbricazione americana, con una portata di 80 chilometri. E anche la Germania ha annunciato questa settimana l’invio di tre M270.

Tuttavia, Oleksandra “Sasha” Ustinova, membro del parlamento ucraino in missione negli Usa insieme ad altri funzionari di Kiev, ha definito insufficienti le forniture americane, anche qualora venissero raddoppiate: “Abbiamo chiesto 10 volte di più”.