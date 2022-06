La presidente Metsola: "Dobbiamo negoziare l'adesione di Macedonia e Albania"

globalist

23 Giugno 2022 - 10.13

“Oggi dovremmo realmente iniziare i negoziati di adesione all’Ue dell’Albania e della Macedonia del Nord e consentire la liberalizzazione dei visti al Kosovo”. Lo ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, al suo arrivo al vertice Ue-Balcani occidentali.

“Dobbiamo guardare ai Balcani occidentali come nostri vicini e che dovrebbero trovare posto nell’Unione europea”, ha aggiunto la presidente. “L’allargamento dell’Ue dovrebbe essere usato in tempi di guerra come modalità per l’Ue di stabilire la propria sicurezza geopolitica” e per “prevenire la cattiva influenza di Paesi terzi che hanno interessi diversi rispetto ai nostri valori fondamentali”, ha concluso Metsola.