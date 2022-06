Ucraina, Roberta Metsola: "Contro i ricatti di Mosca bisogna sganciarsi dall'energia russa"

globalist

22 Giugno 2022 - 21.19

Guerra in Ucraina e strategie politiche. «I tentativi della Russia di destabilizzare l’Ue e il vicinato devono essere contrastati. Per difendere la democrazia e libertà». Così via Twitter la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. «La cooperazione è la chiave contro i ricatti. Per proteggere i consumatori e le industrie, dobbiamo sganciarci dall’energia russa», conclude Metsola al termine dell’incontro con il presidente del Bundesrat Bodo Ramelow.

Il sondaggio di Eurobarometro

Libertà, valori, democrazia. Con il ritorno della guerra nel nostro continente, gli europei si sentono rassicurati di far parte dell’Unione Europea. L’odierno sondaggio di Eurobarometro conferma il sostegno dei cittadini alla nostra risposta unita, forte e risoluta alla guerra in Ucraina»