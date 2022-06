Kaliningrad, da Mosca nuove minacce alla Lituania: "La risposta sarà pratica e non diplomatica"

globalist

22 Giugno 2022 - 11.18

La risposta della Russia al divieto di transito delle merci nella regione di Kaliningrad attraverso la Lituania «risiederà nel campo pratico e non in quello diplomatico». Lo ha affermato il ministero degli Esteri di Mosca. Lo riporta Ria Novosti. La portavoce Maria Zakharova ha affermato che la Lituania, avendo preso una tale decisione, «sta agendo in modo aggressivo ed è andata oltre le linee ostili».

Le minacce di oggi seguono quelle di ieri. La Lituania, con le sue restrizioni al transito delle merci attraverso la regione di Kaliningrad, aggrava la crisi della sicurezza alimentare: lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

“Vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che non si tratta solo di consegne dalla Russia al territorio dei Paesi dell’Ue. Si tratta di consegne in transito attraverso il territorio dell’Unione europea” e dirette a “varie regioni del mondo”. “Un paese dell’Occidente, un Paese che è membro della Nato, un Paese che è membro di tutti i consessi euro-atlantici crea ulteriori difficoltà” mentre “questa stessa comunità incolpa un Paese che non ha nulla a che fare con il problema della sicurezza alimentare”.

La Lituania, ha aggiunto Zakharova, “dovrebbe comprendere la gravità delle conseguenze del divieto di transito ferroviario di merci importate dalle regioni russe nella regione di Kaliningrad”. “Devono capire le conseguenze e le conseguenze, sfortunatamente, arriveranno”.