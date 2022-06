Kiev denuncia: Lisychansk sotto costanti bombardamenti da un giorno

globalist

21 Giugno 2022 - 09.39

Preroll

Guerra in Ucraina, senza bombardamenti costanti per tutta la giornata di ieri, la notte e questa mattina su Lisychansk, nel sud-est dell’Ucraina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo riferisce il capo militare regionale del Lugansk, Sergiy Gaidai, spiegando che non è stato ancora possibile stabilire il numero delle vittime perché finora è stato impossibile muoversi in città in sicurezza.

Middle placement Mobile

«Il bombardamento è durato tutto ieri, la notte scorsa e continua questa mattina. Più di dieci edifici, case private e la stazione di polizia sono stati distrutti. Stiamo determinando il numero definitivo delle vittime, perché ieri era quasi impossibile muoversi per la città in sicurezza», ha detto Gaidai.