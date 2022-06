Kiev attacca Lavrov: "Uccidete e rubate, smettete di comportarvi come i barbari del Medioevo"

globalist

19 Giugno 2022 - 19.59

Bombardano, non vogliono tregue, non ipotizzano qualsiasi forma di cessate il fuoco e poi si lamentano se c’è chi si oppone all’invasione russa dell’Ucraina.

«Non puoi invadere altri paesi, organizzare esecuzioni di massa, costruire campi di concentramento e rubare risorse. Queste regole non sono state inventate da Washington, cara Russia. Queste sono le regole del mondo civile. Per far `sentire la voce della Russia´, dovete solo smettere di comportarvi come i barbari del Medioevo».

Lo ha scritto su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rispondendo a una dichiarazione in cui il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha accusato gli Stati Uniti di voler zittire la Russia sul piano internazionale imponendo le regole «inventate» da loro.