Ucraina, Macron avverte: "Non ci sarà pace se l'obiettivo è schiacciare la Russia"

globalist

17 Giugno 2022 - 12.07

Preroll

Emmanuel Macron ha dichiarato che l’Ucraina non avrà mai pace se l’obiettivo finale del conflitto nel Paese è “schiacciare la Russia”. In un’intervista alla tv francese Bfmtv, di ritorno dall’Ucraina, Macron ha detto di aver sentito dire che “l’obiettivo di questa guerra è schiacciare la Russia. Ed è qui che dico che vi sbagliate. Se si fa così, non si otterrà mai una pace negoziata”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Macron ha aggiunto che nemmeno Zelensky ha l’obiettivo di schiacciare la Russia. “Il presidente Zelensky difende la sua terra. E noi vogliamo aiutarlo a farlo. A volte abbiamo vinto la guerra e perso la pace”.

Middle placement Mobile

“Il ruolo della Francia è quello di avere possibili collegamenti per discutere con la Russia”, ha detto, ammettendo che al momento “non c’è disponibilità da parte russa o ucraina per vere discussioni” dopo la scoperta dei crimini di guerra a Bucha. “Non abbiamo mai negoziato alle spalle degli ucraini. Mai”.