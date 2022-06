Ucraina, Xi Jinping inizia a infastidirsi e chiama Putin: "Serve una soluzione responsabile per fermare la guerra"

globalist

15 Giugno 2022 - 14.44

Xi Jinping ha intrattenuto una telefonata con Vladimir Putin, chiedendo a gran voce al presidente russo di trovare un compromesso per raggiungere il cessate il fuoco. “Tutte le parti dovrebbero spingere per una soluzione adeguata della crisi ucraina in modo responsabile”.

Il corridoio umanitario nel Luhansk

Le milizie filorusse dell’autoproclamata Repubblica di Luhansk hanno accusato l’esercito ucraino di aver sparato sul corridoio umanitario aperto oggi dai russi dall’impianto Azot di Severodonetsk, di fatto ostacolando l’evacuazione dei civili.

Secondo il capo della guarnigione della milizia di Luhansk, Aleksander Nikishin, solo un civile ha lasciato lo stabilimento dove sono rifugiati almeno 500 civili tra cui 40 bambini. “Solo un uomo di 74 anni è uscito questa mattina, nessuno ha detto ai civili che oggi era prevista un’evacuazione”, ha detto Nikishin.