Ucraina, la Difesa Usa non ha dubbi: "Putin vuole prendersi tutto il Paese, ma ha ridotto i suoi obiettivi tattici"

14 Giugno 2022 - 17.42

Il sottosegretario americano alla Difesa, Colin Kahl, ha esposto un’analisi del governo americano rispetto alla strategia della Russia in Ucraina. “Crediamo che Putin non abbia modificato i suoi obiettivi in Ucraina ed è quindi probabile che abbia ancora gli occhi su una parte significativa del Paese, se non su tutto il Paese”

“I russi potrebbero fare progressi tattici qui e lì, ma gli ucraini stanno resistendo e non credo che Putin possa raggiungere questo obiettivo” ha aggiunto Kahl. Insomma, Putin “ha dovuto ridurre i suoi obiettivi tattici nella guerra”, ha concluso il sottosegretario alla Difesa.