Zelensky: "Tenere fuori l'Ucraina dall'Ue va contro gli interessi dell'Europa"

globalist

12 Giugno 2022 - 10.29

Preroll

Parole chiare e nette mentre c’è una parte di stati aderenti alla Ue che è scettica sull’arrivo di Kiev. «Tenere l’Ucraina fuori dall’Ue va contro la stessa Europa»: così i l presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che nel suo ultimo video-messaggio critica chi «ancora è scettico» su questo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ieri «è iniziata la fase conclusiva della grande maratona diplomatica che dovrebbe concludersi tra una settimana e mezzo – afferma Zelensky -. E in questa maratona siamo davvero insieme all’Unione Europea, in una squadra: e questa squadra deve vincere. Sono certo che presto riceveremo una risposta sullo status di candidato per l’Ucraina. Sono convinto che questa decisione possa rafforzare non solo il nostro Stato, ma anche l’intera Ue».

Middle placement Mobile

«Cos’altro deve accadere in Europa – incalza il presidente ucraino – per chiarire agli scettici che il fatto stesso di tenere l’Ucraina fuori dall’Ue va contro l’Europa stessa? Ad esempio, tutto è già ovvio per gli occupanti russi. Lo dicono quando tormentano il nostro popolo che è presumibilmente per il fatto che l’Ucraina è andata in Europa. E allora perché l’Europa ha degli scettici?».

Dynamic 1

Ieri «a Kiev si sono tenuti colloqui molto fruttuosi con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen – racconta Zelensky -. Sono lieto di notare la sua sincerità. È la Commissione europea che preparerà una conclusione sulla nostra domanda. L’Ucraina ha fornito tutte le risposte necessarie in brevissimo tempo ed è stato fatto bene. Ci saranno molti altri colloqui ugualmente importanti e, spero, fruttuosi con i leader europei la prossima settimana».