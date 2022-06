Russia, i McDonald's riaprono ma ora si chiamano Vkousno i totchka

globalist

12 Giugno 2022 - 10.52

Preroll

Sanzioni e fuga delle società occidentali. O quasi tutte. Un mese dopo la chiusura a causa della guerra in Ucraina e dell’abbandono della multinazionale americana, riaprono i fast food ex McDonald’s in Russia. si chiameranno Vkousno i totchka, ovvero `Delizioso e basta´

OutStream Desktop

Top right Mobile

La catena che ha rilevato i ristoranti, Sistema Pbo, riaprirà oggi i primi 15 negozi, con un nuovo marchio e un nuovo nome. Il brand rappresenta un cerchio e due linee. «Lo sfondo verde del logo simboleggia la qualità dei prodotti e del servizio a cui i nostri ospiti sono abituati», ha detto all’agenzia Tass un portavoce di Sistema Pbo.

Middle placement Mobile

Secondo il quotidiano Izvestia, Sistema Pbo aveva presentato otto potenziali nomi per la nuova catena a Rospatent, l’agenzia governativa russa responsabile della proprietà intellettuale. Tra questi, «Tot Samyi», che si traduce in «lo stesso» e «Svobodnaya Kassa» che significa «cassa disponibile».

Dynamic 1

Ma alla fne gli ex ristoranti di McDonald’s in Russia, acquisiti dalla società Sistema Pbo sono stati ribattezzati «Vkousno i totchka», ovvero `Delizioso e basta´