Ucraina, secondo l'Unhcr sono 4,38 milioni i rifugiati

8 Aprile 2022 - 15.08

Secondo i dati dell’Alto Commissario per i Rifugiati (Unhcr), sono più di 4,38 milioni gli ucraini fuggiti dal loro Paese dall’invasione ordinata dal presidente russo Vladimir Putin il 24 febbraio, esattamente 4.382.316 rifugiati ucraini.

Si tratta di 62.822 unità in più rispetto al conteggio di ieri. La Polonia ospita di gran lunga il maggior numero di rifugiati. Dal 24 febbraio, 2.537.769 di loro sono entrati in questo paese Ue, secondo l’Unhcr. Circa il 90% di coloro che sono fuggiti dall’Ucraina sono donne e bambini: Le autorità ucraine non consentono la partenza di uomini in età militare.