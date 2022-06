Ucraina, il Sindaco di Mariupol: "Il colera potrebbe uccidere migliaia di persone"

globalist

10 Giugno 2022 - 19.20

Il colera potrebbe mietere un altissimo numero di vite in Ucraina, soprattutto nelle città più colpite dalla guerra. Il sindaco di Mariupol, Vadym Boychenko, ha avvertito che il colera e altre malattie potrebbero uccidere migliaia di persone nella città occupata dai russi, nell’Ucraina meridionale. Boichenko, che non si trova più nella città devastata, ha affermato che i pozzi sono stati contaminati dai cadaveri delle persone uccise durante settimane di bombardamenti e assedi russi e che la raccolta dei corpi da parte degli occupanti russi della città procede a rilento.

Mariupol è stata messa in quarantena, ha detto. “Nessuno può entrare o uscire”. Il sindaco ha detto alla Bbc che “ci sono molti morti” in città. “Non hanno recuperato i corpi di coloro che hanno ucciso negli attentati. Il problema è aggravato dall’assenza di raccolta dei rifiuti e dal fatto che ora è estate e fa caldo, con forti piogge che rovinano luoghi di sepoltura improvvisati e la mancanza di acqua e sistemi fognari funzionanti”, ha detto ancora alla Bbc.

“Il mix risultante finisce in fiumi e pozzi, dove le persone lo attingono e lo usano. Quest’acqua è già avvelenata. Si è già diffusa in tutta la città. Le autorità di occupazione portano acqua in città, ma non abbastanza. La gente va ancora ai pozzi e attinge acqua avvelenata”, ha sottolineato il sindaco. Secondo i responsabili ucraini, circa 100.000 persone si trovano nella città che un tempo aveva una popolazione di circa 430.000 abitanti prima che le truppe russe invadessero il Paese.