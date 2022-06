Russia e Cina unite da un ponte stradale: inaugurata la prima grande opera tra i due Paesi

globalist

10 Giugno 2022 - 14.19

Russia e Cina sono unite da un nuovo ponte stradale. La struttura collega la città russa di Blagoveshchensk con quella di Heihe in territorio cinese, sul fiume Amur. Secondo quanto riportato dalle agenzie russe è aperto al traffico merci e potrà far transitare più di 600 camion al giorno.

Diversi alti esponenti di Mosca e Pechino hanno partecipato da remoto all’inaugurazione. La “cerimonia” è stata rimandata di due anni a causa del coronavirus. Finora i trasporti commerciali tra le due città erano garantiti da ponti mobili o barche. Il ponte è lungo un chilometro ed è costato – secondo quanto ha riferito l’agenzia di stampa Interfax – 18,8 miliardi di rubli (318 milioni di dollari) per quanto riguarda la sezione russa. A regime dovrebbe garantire il passaggio di un milione di tonnellate di merci all’anno.

Per ora il traffico passeggeri non è ammesso, a causa delle restrizioni di movimento dovute al Covid-19. Ad aprile è stata completata anche la costruzione del primo ponte ferroviario tra i due Paesi, che dovrebbe aprire ad agosto. Entrambe le strutture sono parte dell’ambiziosa iniziativa Belt and Road per una Nuova Via della Seta, che punta a creare uno spazio logistico e tecnologico euroasiatico incentrato sulla Cina. Un progetto, questo, che ha anche forti connotati geopolitici.