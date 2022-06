Erdogan se la prende anche con la Grecia: "Deve smetterla di armare le isole dell'Egeo"

globalist

9 Giugno 2022 - 12.33

Erdogan è uno tra gli aghi della bilancia più importanti in questo delicato momento di equilibri mondiali. Il presidente turco, dopo l’ennesimo no all’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato, ha puntato il dito contro la Grecia.

“Invitiamo la Grecia a smettere di armare le isole che hanno uno status non militarizzato e a comportarsi in linea con gli accordi internazionali”. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, parlando a una cerimonia nel corso dell’esercitazione militare Efes 2022 a Smirne.

Recentemente Ankara aveva criticato Atene accusandola di portare armi in alcune isole greche nel mare Egeo, vicine alla costa della Turchia, che secondo trattati internazionali dovrebbero essere demilitarizzate.