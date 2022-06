Ucraina, Angela Merkel: "Aggressione di Putin senza giustificazione"

globalist

7 Giugno 2022 - 21.12

Preroll

Guerra in Ucraina, la Merkel dopo un alcuni mesi di silenzio è tornata a parlare: «Questa aggressione all’Ucraina non ha alcuna giustificazione. Non c’è alcuna scusante». Lo ha detto l’ex cancelliera Angela Merkel, rispondendo alla prima intervista «fuori servizio», alla Berliner Ensamble. «È stato un grande errore», ha aggiunto la Merkel.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ha poi aggiunto l’ex cancelliera: “È una grande tristezza che non sia riuscito, ma non mi rimprovero di aver tentato di trattare con Putin per gli accordi di Minsk».