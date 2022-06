La ministra filo-russa di Donetsk: "Inutile trattare con Kiev, gli ucraini sono sotto il controllo dell'Occidente"

globalist

7 Giugno 2022 - 18.55

Loro parlano di Kiev come servi degli Stati Uniti. Forse. Quello che è certo che i sedicenti ‘antifascisti’ del Donbass sono servi di Mosca.

La repubblica autoproclamata di Donetsk (Dpr) ritiene inutile negoziare con il governo di Kiev perché lo considera controllato dall’Occidente. «Riteniamo che le autorità ucraine siano assolutamente non indipendenti, non soggettive, che non prendano alcuna decisione. Pertanto non vediamo nessuna utilità nel negoziare mentre le autorità ucraine sono sotto il controllo dei loro curatori occidentali, perché non serve negoziare con persone che non prendono decisioni».

Parole della `ministra degli Esteri´ della Dpr, Natalya Nikonorova, citata dall’agenzia stampa russa Tass. Riconosciuta solo dalla Russia, la Dpr sposa così pienamente la narrativa russa che nega di fatto legittimità al governo di Kiev.