7 Giugno 2022 - 17.55

Guerra in Ucraina, al peggio non c’è mai fine. A Mariupol si teme una epidemia di colera per l’acqua contaminata e i cadaveri non seppelliti.

Lunedì, riporta la Cnn, uno dei governanti locali che ha lasciato la città ha riferito che le autorità russe stanno prendendo in considerazione una quarantena. L’acqua è contaminata dai rifiuti e dai corpi in decomposizione.

Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha lanciato l’allarme sul rischio colera.