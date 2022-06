Ucraina, Lukashenko: "Disponibili a far passare il grano in Bielorussia, ma ad alcune condizioni..."

globalist

3 Giugno 2022 - 14.48

Alexander Lukashenko, presidente della Bielorussia e molto vicino a Vladimir Putin, ha dichiarato che Minsk è pronta a discutere del possibile transito del grano ucraino attraverso i suoi territori, con alcuni «compromessi».

Lo riporta il Guardian. L’argomento è stato discusso in una telefonata tra Lukashenko e il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, riferisce l’agenzia bielorussa Belta. «Se si creassero le condizioni per il transito del grano ucraino, i porti che lo gestiranno dovrebbero anche essere in grado di caricare merci dalla Bielorussia», ha spiegato Lukashenko.

La Bielorussia, uno dei principali produttori mondiali di potassio, è stata colpita da sanzioni occidentali dal 2021 che hanno interrotto le sue esportazioni di fertilizzante attraverso i porti del Mar Baltico.