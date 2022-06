Covid, Mosca se la prende con i media italiani: "Operazione di spionaggio? Avete la memoria corta"

globalist

3 Giugno 2022 - 16.38

Il ministero degli Esteri russo se la prende con i media italiani, almeno con quelli che hanno sostenuto la tesi dell’operazione di spionaggio relativa agli aiuti arrivati da Mosca nel primo periodo di pandemia.

Il tentativo dei media italiani di dipingere la missione russa anti-Covid in Italia nel 2020 come «un’operazione di spionaggio» danneggia le relazioni tra Mosca e Roma. Lo ha scritto il ministero degli Esteri russo sulla sua pagina social.

“In meno di due anni, il nostro aiuto è stato dimenticato. Sembra che le nostre controparti italiane abbiano la memoria corta. Una linea di comportamento così servile e miope non solo danneggia le nostre relazioni bilaterali, ma dimostra anche la moralità di alcuni rappresentanti delle autorità pubbliche e dei media italiani», ha dichiarato il ministero degli Esteri russo.

Nel post, come riporta la Tass, si legge che il 9 maggio il canale televisivo pubblico italiano Rai 3 ha trasmesso un servizio in cui si affermava che nell’aprile-maggio 2020 gli epidemiologi russi non stavano combattendo un’epidemia di coronavirus in Italia ma “stavano spiando le forze Nato e le strutture militari” nel Paese.