Ucraina, il ministro Guerini annuncia: "Vogliamo mandare forze armate in Bulgaria e Ungheria"

2 Giugno 2022 - 11.56

Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha confermato la presenza di Forze Armate italiane in Lettonia e Romania, e ha annunciato che “con la prossima Delibera missioni saremo presenti, se il Parlamento sarà d’accordo, anche in Ungheria e Bulgaria con i nostri contingenti. In Bulgaria avremo la guida di questa missione, sono missioni della Nato per rafforzare la deterrenza sul fianco est“.

“La deterrenza – ha spiegato il ministro – serve per prevenire i conflitti e per rafforzare le condizioni di sicurezza. Insieme a questo c’è il lavoro che tutte le nostre Forze Armate stanno facendo in altri quadranti del mondo, con particolare attenzione al Mediterraneo in cui – ha concluso – siamo impegnati per la stabilità, per la sicurezza e per la pace”.