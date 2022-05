Ucraina, Erdogan propone a Putin Istanbul come sede per riprendere i negoziati di pace

globalist

30 Maggio 2022 - 17.53

Colloquio telefonico tra il presidente russo Vladimir Putin e quello turco Recep Tayyip Erdogan: oggetto della discussione la situazione in Ucraina. Lo ha riferito l’ufficio del leader turco.

“Sono state discusse questioni regionali, come l’operazione russa in Ucraina, nonché le relazioni turco-russe. Erdogan ha affermato che sono necessari provvedimenti che minimizzino le conseguenze negative della guerra e rafforzino la fiducia ripristinando rapidamente il terreno per la pace tra Russia e Ucraina. Il presidente Erdogan ha proposto di tenere una riunione con la Russia, l’Ucraina e le Nazioni Unite a Istanbul e di svolgere un ruolo in un possibile meccanismo di monitoraggio se entrambe le parti saranno d’accordo in linea di principio”, ha affermato l’ufficio.