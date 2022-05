Ucraina, Orban e Le Pen in coro: "Le sanzioni alla Russia sono pericolose e sbagliate"

globalist

27 Maggio 2022 - 14.21

Viktor Orban e Marine Le Pen sono d’accordo su tante cose, tra cui anche la pericolosità delle sanzioni economiche che l’Ue ha preparato per la Russia. “Sono sbagliate e pericolose” hanno sottolineato in coro i due leader.

Orban e Le Pen hanno invitato all’unità sulla materia “i partiti europei che rappresentano i valori tradizionali”, secondo quanto ha riferito il portavoce di Orban all’agenzia di notizie magiara Mti. Il portavoce ha aggiunto che “è evidente che non si può confidare nei burocrati di Bruxelles né nei partiti di sinistra per difendere i cittadini e le famiglie europee”.

Orban e Le Pen hanno affrontato nel loro incontro i temi relativi alla guerra in Ucraina e alle sue conseguenze, cosi’ come i rischi dell’inflazione e “le politiche delle sanzioni sbagliate e pericolose di Bruxelles”, riferisce Mti.

Budapest si è opposta in modo categorico all’inclusione dell’embargo del greggio russo nel sesto pacchetto di sanzioni della Ue contro la Russia in considerazione dell’impatto economico che avrebbe. L’ufficio stampa di Orban non ha divulgato ulteriori dettagli sul viaggio del premier ungherese in Francia né ha reso noto con quali altri leader politici si incontrerà.