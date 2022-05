Palestina, quel proiettile non mente: Shireen Abu Akleh è stata uccisa da un cecchino israeliano

globalist

27 Maggio 2022 - 17.43

Assassinata. Da un cecchino israeliano. L’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha dichiarato giovedì che le forze israeliane hanno deliberatamente ucciso la giornalista di al Jazeera Shireen Abu Akleh a Jenin all’inizio del mese.

Il procuratore generale Akram al-Khatib ha annunciato i risultati dell’indagine palestinese sulla morte di Abu Akleh in una conferenza stampa a Ramallah, affermando che “dimostrano che sulla scena dell’incidente non erano presenti palestinesi armati e che le forze israeliane erano le uniche presenti”.

Il proiettile che ha ucciso Abu Akleh è un proiettile da 5,56 mm con una componente in acciaio usato dalle forze Nato, ha detto. Al-Khatib ha aggiunto che il colpo è stato sparato da un soldato che si trovava a circa 170 metri di distanza. Ha anche detto che l’Anp non consegnerà il proiettile a Israele per esaminarlo. Ha detto che hanno deciso di non mostrare nemmeno le immagini del proiettile per “privare [gli israeliani] di una nuova bugia”. Il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha risposto al rapporto dei palestinesi, affermando che “Israele ritiene deplorevole la morte di Shireen Abu Akleh, e l’Idf sta conducendo un esame per arrivare a un esame veritiero. Qualsiasi affermazione che l’Idf abbia intenzionalmente danneggiato giornalisti o non combattenti è una palese menzogna”.

“Il fuoco era diretto contro i giornalisti, il che rappresenta un crimine di guerra”, ha dichiarato al-Khatib. Ha aggiunto che il rapporto dettagliato sarà presentato alla comunità internazionale e alla Corte penale internazionale.

Hussein al-Sheikh, ministro degli Affari civili palestinese, responsabile anche del coordinamento con Israele, ha annunciato che il rapporto dell’autopsia sarà consegnato anche al governo degli Stati Uniti e che due copie saranno date alla famiglia di Abu Akleh e ad al Jazeera.

Mercoledì, il presidente israeliano Isaac Herzog ha definito la morte di Abu Akleh “un evento molto triste”, ma ha affermato che un rapporto della Cnn che suggerisce che sia stata uccisa dal fuoco deliberato di Israele “è un fatto falso”.

L’inchiesta pubblicata martedì ha suggerito che la giornalista palestinese-americana sia stata uccisa da un fuoco israeliano mirato. L’inchiesta del network si è basata su undici video dell’incidente avvenuto nel campo profughi di Jenin all’inizio del mese, di cui almeno uno era stato pubblicato in precedenza, e sulle testimonianze di otto testimoni oculari.

L’esercito israeliano non ha escluso la possibilità che Abu Akleh sia stato ucciso dal fuoco israeliano e l’indagine non contraddice direttamente le conclusioni dell’esercito. Tuttavia, il rapporto della Cnn suggerisce che la sparatoria sia stata intenzionale e che i soldati israeliani abbiano deliberatamente preso di mira i giornalisti, cosa che Israele contesta. La Cnn ha basato la sua affermazione su filmati, risultati forensi, analisi del suono degli spari e sulle testimonianze di otto testimoni oculari.

Secondo il Dipartimento di Stato americano, né Israele né l’Autorità Palestinese hanno formalmente richiesto l’assistenza degli Stati Uniti nelle indagini sull’uccisione di Abu Akleh.

Una riflessione coraggiosa

E’ quella di Abe Silberstein, scrittore e commentatore su Israele e sulle relazioni tra Stati Uniti e Israele.

Scrive su Haaretz Silberstein: “Dopo l’uccisione della giornalista di al Jazeera Shireen Abu Akleh a Jenin, avvenuta questo mese e che ha scatenato aspre critiche internazionali nei confronti delle Forze di Difesa Israeliane, il governo israeliano ha innanzitutto cercato di alimentare il dubbio sull’identità di chi ha sparato. Diversi account governativi sui social media, tra cui quelli del Ministero degli Esteri e dell’Ufficio del Primo Ministro, hanno pubblicato un video montato in modo ingannevole che mostrava un uomo armato palestinese che sparava in un vicolo prima di tagliare la scena a un altro palestinese che affermava che era stato ucciso un soldato israeliano. Il fatto che nessun soldato israeliano fosse stato ucciso quella mattina è stato considerato una prova del fatto che Abu Akleh era stata ‘probabilmente’ uccisa dagli spari palestinesi.

Il reportage di Haaretz ha presto fatto passare inosservato questo video frettolosamente confezionato. I successivi rapporti di Bellingcat * e le nuove prove video suggeriscono che in realtà è stato più probabilmente un proiettile israeliano a colpire mortalmente Abu Akleh. Da allora, l’ipotesi di un probabile tiratore palestinese è stata quasi completamente accantonata. La più recente inchiesta della Cnn ha suggerito che il reporter veterano sia stato deliberatamente preso di mira dai cecchini dell’Idf.

“L’annuncio che l’Idf non condurrà alcuna indagine penale sull’uccisione di Abu Akleh è solo l’ultimo segno dell’abbandono della prima risposta di Israele. L’affermazione che sia stato “probabilmente” un palestinese a uccidere Abu Akleh non compare nemmeno nella lettera che l’ambasciatore di Israele negli Stati Uniti, Michael Herzog, ha rilasciato a seguito di una lettera del Congresso che chiedeva un’indagine americana. Quindi, di fronte alle continue richieste di responsabilità per l’uccisione di un giornalista amato nel mondo arabo, qual è ora la risposta israeliana?

Purtroppo, nell’arena pubblica, è ancora peggiore e più miope della squallida disinformazione iniziale: È quella di definire antisemita praticamente qualsiasi discussione sulla colpevolezza israeliana in questo caso, perché l’attenzione su Israele rappresenta un “doppio standard”. Oltre ad essere una spaventosa evasione di responsabilità per un Paese che sostiene di avere uno degli eserciti “più morali” del mondo, è una strategia che quasi sicuramente fallirà, se non si ritorcerà contro di noi. Il messaggero internazionale di questa linea è stata Noa Tishby, un’attrice nominata il mese scorso dal ministro degli Esteri Yair Lapid come primo inviato speciale per la lotta all’antisemitismo e alla delegittimazione di Israele.

In un video postato su Twitter e TikTok, Tishby ha ricordato che tra il 1990 e il 2020 sono stati uccisi 2.658 giornalisti in tutto il mondo mentre lavoravano. Il fatto che coloro che sono sconvolti per l’uccisione di Abu Akleh – che lei ha fermamente negato essere “un’esecuzione o un assassinio mirato” – possano “solo nominare quello” ucciso durante un raid israeliano nei territori occupati riflette “un antisemitismo inconscio, un razzismo antiebraico”.

In breve: se vi arrabbiate per un’apparente uccisione militare israeliana di un giornalista identificabile, state confermando il vostro antisemitismo.

Non importa, per un momento, che la maggior parte di coloro che intervengono in questa discussione possono probabilmente nominare almeno diversi giornalisti uccisi negli ultimi 30 anni (preferirei non immaginare la reazione di Tishby se avessero menzionato giornalisti uccisi da regimi non democratici e non responsabili nei confronti delle popolazioni che controllano – una descrizione adatta di come Israele opera a Jenin, certamente).

Ciò che dovrebbe allarmare anche coloro che normalmente sono solidali con Israele è la scioccante leggerezza di questa argomentazione. Essa suggerisce che anche se il peggiore scenario possibile fosse vero, e un soldato israeliano avesse consapevolmente e deliberatamente ucciso Shireen Abu Akleh, la condanna internazionale – o anche solo l’attenzione! – sarebbe comunque antisemita. Dopo tutto, i giornalisti vengono deliberatamente uccisi da attori statali con una certa frequenza. Perché questa attenzione “speciale” per Israele?

Questa peculiare nozione di doppio standard, in cui la mancanza di reazioni in certi casi può essere usata per dimostrare il pregiudizio nelle reazioni ad altri, non porta a nulla di costruttivo, il che è probabilmente il punto: il risultato logico dell’argomentazione di Tishby è che qualsiasi cosa più del “no comment” o meno dell’impunità per Israele è almeno inconsciamente antisemita, poiché nessuno, a parte quei gruppi che si dedicano a tenere traccia delle morti di giornalisti, può soddisfare la soglia che lei stabilisce per la correttezza.[…].

Oltre a essere eticamente sospetta, questa mal concepita e ampia accusa di antisemitismo non raggiungerà il suo scopo di scoraggiare la discussione internazionale sull’occupazione israeliana e le sue conseguenti ingiustizie. La ragione di ciò è forse la stessa per cui l’uccisione di Shireen Abu Akhleh ha ottenuto tanta attenzione: la volontà e la determinazione dei palestinesi stessi di parlare direttamente della loro lotta contro l’occupazione.

Abu Akleh è stata per due decenni un’icona palestinese nel mondo arabo che è rimasta marginale, insieme alla rete televisiva al Jazeera per la quale lavorava, in Occidente. L’immediatezza con cui la sua morte ha risuonato non è stata uno sviluppo improvviso; è stata il prodotto di molti anni di advocacy palestinese che ha dato i suoi frutti, compresa una giovane generazione di giornalisti occidentali che non ha istintivamente diffidato dei colleghi arabi che erano testimoni oculari della sparatoria.

Se un tempo la causa palestinese in Occidente era mediata da esponenti della sinistra non palestinese, assistiti da una manciata di intellettuali pubblici palestinesi come Edward Said, Rashid Khalidi e Hanan Ashrawi, oggi è guidata dagli stessi palestinesi che si confrontano con il pubblico con le loro esperienze vissute. In quanto diretti interessati, i palestinesi non saranno dissuasi dal testimoniare o raccontare le loro storie dalle accuse di antisemitismo.

Si tratta di una narrazione avvincente, difficile da ignorare per il pubblico internazionale. Le occupazioni militari in corso da oltre 50 anni, in cui alla popolazione occupata vengono perennemente negati i diritti civili mentre la potenza dominante facilita il movimento dei propri cittadini nel territorio occupato, non sono una cosa da poco.

C’è qualcosa di particolarmente sconvolgente nel dominio militare straniero, come dimostra anche l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, e la stretta relazione tra l’Occidente e Israele crea un senso di complicità che gli attivisti palestinesi fanno bene a cogliere.

Tentando di stigmatizzare la discussione sull’uccisione di Shireen Abu Akleh, Israele sta polarizzando un dibattito che potrebbe perdere. Sta restringendo la terra di mezzo su cui poggiano i critici moderati e liberali dell’occupazione, che sostengono la soluzione dei due Stati e in generale si oppongono al movimento di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni.

Temo che, lungi dal riuscire a soffocare la discussione sulle malefatte israeliane, che sarebbe di per sé una tragedia immorale e miope, l’uso eccessivo dell’etichetta amorfa di “due pesi e due misure antisemite” alla Tishby renderà solo più difficile combattere efficacemente i casi molto reali di antisemitismo che emergono dal discorso pro-palestinese.

Purtroppo, la maggior parte dei segnali indicano che proprio questa strategia fallimentare, irresponsabile e insincera, con il suo sentore di cospirazione, sarà l’hasbara del futuro”, conclude Silberstein.

Semplicemente: ineccepibile.

Nota bene: “Hasbara (ebraico: הַסְבָּרָה) è una parola in lingua ebraica che indica gli sforzi di pubbliche relazioni per diffondere all’estero informazioni positive sullo Stato di Israele e le sue azioni. Il governo israeliano e i suoi sostenitori usano il termine per descrivere gli sforzi per spiegare le politiche del governo e promuovere Israele di fronte all’opinione pubblica, e per contrastare quelli che vedono come tentativi di delegittimazione di Israele . Hasbara è anche un eufemismo per propaganda .Il lemma hasbara in ebraico può essere reso attraverso una gamma di significati, a seconda del contesto nel quale viene impiegato. Nella sua accezione neutrale l’espressione significa “interpretare”, “gettare luce”, “chiarire”. In senso lato hasbara designa invece il complesso di pubbliche relazioni ovvero la propaganda (fatta per conto di un soggetto pubblico o privato, quale può essere un’azienda, un individuo o un’entità statuale) tesa a creare una percezione positiva di tale soggetto presso l’opinione pubblica. Applicata al discorso politico israeliano l’hasbara nel contesto della diplomazia pubblica è un processo controllato di comunicazione ovvero uno strumento della politica estera di tale Stato. Tale strumento, interpretabile come uno sforzo persuasivo di comunicazione, è descrivibile come uno sforzo complesso, continuato e interattivo, attraverso il quale il persuasore cerca di influenzare uno specifico target al fine di indurre in quest’ultimo un cambiamento di percezione e/o di comportamento relativamente ad un fenomeno di natura sociale e/o politica concernente Israele e ritenuto lesivo dei suoi interessi. Il termine ha acquisito una certa notorietà nell’ambito della discussione della comunicazione da parte dei media del conflitto arabo-israeliano. Tuttavia, sebbene le origini dell’hasbara in senso proprio siano rintracciabili nello Stato di Israele, la formalizzazione e l’utilizzo di tale concetto sono antecedenti al 1948. In origine l’hasbara era infatti essenzialmente concepita quale duplice strumento di persuasione interno alla diaspora, teso ad espandere il supporto per la causa sionista, e quale strumento volto ad attrarre il supporto di soggetti non ebraici. Un ruolo essenziale nella definizione degli obiettivi e degli strumenti dell’originaria hasbara pro-sionista ebbe la figura di Nahum Sokolow, autore, traduttore e pioniere del giornalismo in lingua ebraica”.

* Bellingcat è un gruppo di giornalismo investigativo con sede nei Paesi Bassi specializzato in verifica e intelligence open source. E’ stata fondata dal giornalista ed ex blogger britannico Eliot Higgins nel luglio 2014.