Ucraina, Sanna Marin in visita a Kiev. Zelensky: "Grazie per il vostro sostegno"

26 Maggio 2022 - 16.14

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha incontrato a Kiev la premier finlandese Sanna Marin. Zelensky ha ringraziato il governo e il popolo finlandese «per il loro sostegno» e, in particolare, per le sanzioni alla Russia, i pacchetti di assistenza alla difesa dell’Ucraina nonché per l’assistenza finanziaria e umanitaria. Il presidente ha affrontato con Marin la questione della ricostruzione del Paese e ha osservato che «il popolo ucraino conta sulla partecipazione attiva della Finlandia» a questo processo.

Nel corso della missione in Ucraina, Marin ha anche visitato Irpin e Bucha, le due località a nord di Kiev da cui i russi si sono ritirati lasciando dietro di loro scene di morte e devastazione e da cui continuano ad arrivare testimonianze di massacri.

Vestita con un giubbotto antiproiettile, la premier finlandese si è recata sui luoghi con una scorta militare e si è fermata a parlare anche con un prete. «Guardare tutto ciò che la Russia ha fatto in queste città è stato estremamente difficile. Molte persone sono morte. Allo stesso tempo, lo spirito eroico del popolo ucraino, che sta lottando per la propria libertà e per quella dell’Europa intera, è ammirevole», ha commentato.