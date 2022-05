Ucraina, la provocazione di Kiev alla Germania: una foto di una lumaca con un proiettile. "Ecco le armi tedesche"

globalist

26 Maggio 2022 - 14.51

L’Ucraina continua a provocare la Germania che, a detta di Kiev, non si starebbe impegnando a dovere nell’inviare il giusto supporto militare per la guerra contro la Russia. Un membro del governo di Kiev ha inviato all’ambasciatore ucraino in Germania, Andriy Melnyk, una foto con una didascalia.

“Deutsche Waffen für die Ukraine bereits unterwegs” 🤦‍♂️

Gerade von einem Regierungsmitglied aus Kyjiw per whatsapp zugeschickt bekommen. Tja. Russland darf den Krieg nicht gewinnen pic.twitter.com/giDldA20tv — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 25, 2022

“Armi tedesche per l’Ucraina già inviate” nel testo e come foto una lumaca con un proiettile. E’ stato il diplomatico stesso a pubblicare la foto su Twitter, sollecitando in questo modo l’invio di più armi per permettere a Kiev di difendersi contro Mosca. “La Russia non deve vincere la guerra”, scrive-