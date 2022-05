Macron incalza Erdogan: "Rispettare la scelta sovrana di Svezia e Turchia di far parte della Nato"

globalist

26 Maggio 2022 - 16.01

Preroll

Francia e Turchia sono ai ferri corti e tra il presidente francese e il Sultano spesso sono volate parole poco diplomatiche.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto al suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan di rispettare ”la scelta sovrana” di Svezia e Finlandia di entrare a far parte della Nato. Lo rende noto l’Eliseo. ”I contatti di Svezia e Finlandia con persone e istituzioni affiliate al Pkk e all’Ypg contraddicono lo spirito di solidarietà proprio della Nato”, ha risposto Erdogan secondo quanto riferisce l’ufficio di presidenza turca.

Middle placement Mobile

Come si legge sul quotidiano Daily Sabah, la Svezia ha deciso di fornire 376 milioni di dollari per sostenere l’Ypg, l’Unità di protezione del popolo curdo in Siria, fornendo loro equipaggiamento militare, comprese armi anticarro e droni,