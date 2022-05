Il leader ceceno Kadyrov minaccia la Polonia: "Se arriva l'ordine la prendiamo"

globalist

26 Maggio 2022 - 16.43

Un omofobo leader di tagliagola disposti a tutto. Ramzan Kadyrov sarebbe pronto ad attaccare la Polonia. Il giornalista della Bbc Francis Scarr ha postato su Twitter un video del leader ceceno alleato di Vladimir Putin, con un messaggio minaccioso nei confronti di Varsavia. Anche se non è chiaro quando il video sia stato girato.

«La questione dell’Ucraina è chiusa, ora sono interessato alla Polonia», dice Kadyrov, secondo quanto si legge dai sottotitoli in inglese del suo discorso, ripreso anche da Newsweek. «Se arrivasse l’ordine (da Mosca), in sei secondi vi mostreremmo di che cosa siamo capaci», aggiunge, apparentemente rivolto al governo di Varsavia.

«Dovreste riprendervi le vostre armi ed i vostri mercenari e supplicare il perdono per ciò che avete fatto al nostro ambasciatore. Noi non potremo ignorarlo, tenetelo a mente», è il successivo avvertimento di Kadyrov. Che sembra riferirsi all’aggressione subita dall’ambasciatore russo in Polonia lo scorso 9 maggio, in occasione della Giornata della Vittoria, quando un gruppo di manifestanti pro-ucraini gli avevano tirato addosso dei barattoli di vernice rossa.

La Polonia è uno dei Paesi che ha fornito più armi a Kiev per difendersi all’invasione russa.