Ucraina, l'esercito russo riprenderà l'offensiva a Zaporizhzhia

globalist

24 Maggio 2022 - 09.28

Preroll

Lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine, nel rapporto della mattina, evidenzia come l’esercito russo si stia preparando a riprendere l’offensiva nell’area di Vasylivka a Zaporizhzhia in direzione Bakhmut. Le truppe della Federazione stanno rafforzando e raggruppando in tutta l’area le loro unità. Mentre non smette l’operazione offensiva nella zona operativa orientale, dove continua ‘un fuoco intenso’ lungo l’intera linea e nelle profondità della difesa ucraina a Donetsk, Slobozhansky e Pivdennobuzhsky. Le maggiori ostilità sono nel distretto di Donetsk, vicino a Lysychansk e Severodonetsk.

OutStream Desktop

Top right Mobile

E quattro persone sono rimaste uccise in un edificio residenziale nei bombardamenti russi “caotici e quasi continui a Severodonetsk”, secondo il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk Sergiy Gaidai, citato da Unian. “La tragedia è avvenuta nei vecchi quartieri della città. Quando la polizia è arrivata in soccorso ha trovato i corpi di due uomini e una donna. Un’altra donna è rimasta gravemente ferita”, ha scritto Gaidai, aggiungendo che 13 abitazioni sono state danneggiate a Severodonetsk, Lysychansk, Zolotoye e Novodruzhesk.

Middle placement Mobile

L’Ue probabilmente concorderà un embargo sulle importazioni di petrolio russo “entro pochi giorni”, “penso che raggiungeremo la svolta, è a portata di mano, direi”, “ma un embargo petrolifero non dovrebbe essere l’unico obiettivo, non significa automaticamente che Putin è indebolito”, ha detto ha detto il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck in un’intervista all’emittente Zdf. “Naturalmente è una misura insolita – ha affermato – ma anche questi sono tempi insoliti. E anche su questo si sta lavorando. Tuttavia, questa idea funziona solo se partecipa un gran numero di Paesi. E quello che manca ancora”.